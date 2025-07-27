Бывший игрок Будивельника и Прометея нашел клуб в Испании
Ди Джей Стивенс в свое время был одним из лучших в Суперлиге
около 4 часов назад
Американский баскетболист и опытный данкер Ди Джей Стивенс продолжит карьеру в испанском клубе Сарагоса, сообщили в клубе.
Экс-игрок украинских Будивельника и Прометея присоединится к команде после выступлений за японский Чиба Джетс и испанскую Мурсию.
В составе Прометея Стивенс был чемпионом Украины (2020/2021), выигрывал Суперкубок Украины (2021), Латвийско-эстонскую лигу (2022/2023) и доходил до полуфинала Еврокубка (2022/2023). В «Будивельнике» он провёл сезон 2019/20, став одним из лидеров команды.
Сарагоса завершила прошлый сезон испанской лиги на 12-м месте, не попав в плей-офф.
Напомним, ранее лидер сборной Украины Артём Пустовой подписал контракт с командой из Андорры.
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