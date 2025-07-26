Пустовой подписал контракт с командой из Андорры
Соглашение рассчитано до 2027 года
около 23 часов назад
Украинский центровой Артем Пустовой подписал контракт с андоррским клубом Morabanc Andorra, который выступает в Лиге ACB. Соглашение рассчитано до 2027 года.
В прошлом сезоне Пустовой защищал цвета Ховентуда, где набирал в среднем 9,5 очка, 3,6 подбора и 1,3 блок-шота за игру.
Пустовой завершил сотрудничество с Ховентудом.
Напомним, что в начале июня 33-летний игрок подписал контракт с Сартрия Мудой, которая выступает в первом дивизионе чемпионата Индонезии.
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