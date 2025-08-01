Олег Гончар

Бывший баскетболист Прометея Шон Эванс начал новую главу карьеры, присоединившись к мужской баскетбольной программе Университета Куинс в Шарлотте, Северная Каролина, США.

Бывший баскетболист получил должность директора по развитию игроков, сообщает официальный сайт Queens Men’s Basketball.

37-летний американец завершил игровую карьеру в августе 2025 года после 15 сезонов в профессиональном баскетболе.

Эванс выступал за Прометей с 2021 по 2022 год, проведя в клубе полтора сезона.

В составе команды он стал чемпионом Украины 2021/22 и обладателем Суперкубка Украины 2021 года, демонстрируя лидерские качества и стабильную игру (в среднем 12,4 очка и 7,8 подбора за матч в Суперлиге).

До Прометея Эванс играл в США, Японии, Франции и Израиле. В новой роли он будет отвечать за развитие молодых талантов.

Как сообщалось, известный бывший игрок Будівельника и Прометея нашел клуб в Испании.