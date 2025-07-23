Днепр получил соперника в квалификации Кубка Европы FIBA
Чемпионы Украины встретятся с румынским клубом
42 минуты назад
Фото: Днепр
Днепр в отборе к основному раунду Кубка Европы FIBA сыграет с румынской Корона Брашов.
Предварительно матчи должны состояться 24 сентября и 1 октября. Первая для чемпионов Украины будет выездная встреча, а вторая запланирована как номинально домашний матч.
Отметим, что в прошлом сезоне на этой стадии Днепр также сыграл с румынским клубом. По результатам двух встреч, украинцы уступили Констанце, но получили место в основном раунде Кубка Европы FIBA как «лаки-лузер».
Ранее бывший игрок Днепра нашел себе новую команду в Европе.