Олег Гончар

Словенский баскетболист Лука Дончич заключил с Лос-Анджелес Лейкерс максимальный контракт на три года стоимостью $165 млн, с опцией игрока на сезон 2028/29, сообщает ESPN.

Соглашение, подписанное 2 августа, устраняет опцию игрока на сезон 2026/27 и предотвращает выход Дончича на рынок свободных агентов следующим летом. За сезон 2025/26 Лука заработает $46 млн, а с 2026 года вступит в силу новый контракт. В 2028 году, после 10 сезонов в НБА, он сможет подписать пятилетнее соглашение на $417 млн (35% от потолка зарплат).

Дончич перешел в Лейкерс в феврале 2025 года в результате одного из самых громких обменов в истории НБА, когда Даллас Маверикс отдали Луку, Макси Клебера и Маркиффа Морриса в обмен на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда 2029 года.

В 31 игре за Лейкерс Дончич в среднем набирал 28.2 очка, 8.1 подбора и 7.5 передачи, став лидером команды по этим показателям. Несмотря на поражение в первом раунде плей-офф от Миннесоты, Лука активно участвовал в формировании состава, помогая привлечь Деандре Айтона и Маркуса Смарта.

Лука также объявил о выделении $5 млн через свой фонд для поддержки 77 молодых баскетболистов.

Напомним, ранее Дончич избавился от лишнего веса, мешавшего ему в Далласе.