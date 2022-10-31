Дончич повторил достижение результативности Майкла Джордана

Лука привел свою команду к победе в последнем матче

Лука Дончич / Фото: AP

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич покорил достижение результативности легендарного Майкла Джордана.



В матче с «Орландо» (114:105) Дончич набрал 44 очка, 3 подбора, 5 передач и 1 перехват за 37 минут на площадке.

В первых шести матчах сезона 23-летний словенец набирал минимум 30 очков в каждом из матчей. Последний раз такую серию из 30 и более очков в первых шести матчей на старте сезона выдавал Джордан за «Чикаго» в 1986 году.