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Дончич повторил достижение результативности Майкла Джордана

Лука привел свою команду к победе в последнем матче
Баскетбол НБА
31 октября 08:44
Дончич повторил достижение результативности Майкла Джордана
Лука Дончич / Фото: AP

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич покорил достижение результативности легендарного Майкла Джордана.

В матче с «Орландо» (114:105) Дончич набрал 44 очка, 3 подбора, 5 передач и 1 перехват за 37 минут на площадке.

В первых шести матчах сезона 23-летний словенец набирал минимум 30 очков в каждом из матчей. Последний раз такую серию из 30 и более очков в первых шести матчей на старте сезона выдавал Джордан за «Чикаго» в 1986 году.

Карен Агабекян
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Лука Дончич Даллас Маверикс

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