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Дончич возглавил рейтинг претендентов на награду MVP

Тейтум – второй, Адетокумбо – третий
Баскетбол НБА
18 ноября 21:10
Дончич возглавил рейтинг претендентов на награду MVP
Лука Дончич / Фото: si.com
Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2022/23.

Отметим, что рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Поднялся на первую позицию Лука Дончич («Даллас»), на вторую строчку поднялся Джейсон Тейтум из «Бостона», а форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо с первого места опустился на третье.

Ранее мы сообщали, что Лень провел пятый матч в регулярном чемпионате.
Денис Седашов
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Лука Дончич

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