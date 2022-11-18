Лень провел пятый матч в регулярном сезоне НБА
Дончич возглавил рейтинг претендентов на награду MVP
Тейтум – второй, Адетокумбо – третий
Лука Дончич / Фото: si.comОфициальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2022/23.
Отметим, что рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.
Поднялся на первую позицию Лука Дончич («Даллас»), на вторую строчку поднялся Джейсон Тейтум из «Бостона», а форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо с первого места опустился на третье.
Ранее мы сообщали, что Лень провел пятый матч в регулярном чемпионате.
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