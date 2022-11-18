Лень провел пятый матч в регулярном сезоне НБА

Украинский центровой очков не набрал

Украинский центровой Алексей Лень сыграл свой пятый матч в регулярном чемпионате НБА.

«Сакраменто» украинца обыграл «Сан-Антонио» (130:112). Лень провел на площадке 1:37 минут, однако за это время ничем не отличился.

В среднем Лень проводит на площадке 3 минуты, за которое набирает 1 очко и делает 0,6 подборов.