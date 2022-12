Еврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Рейер Венеция». Видео трансляция

За поединками следите на телеканале XSPORT

Фото: Прометей

Сегодня, 14 декабря, «Прометей» в рамках Еврокубка встретится «Клужем», а «Ховентуд» сразится с «Рейер Венецией».

В предыдущей игре украинский клуб уступил «Буру» в овертайме 92:85.

После семи игр «Прометей» занимает седьмое место. У подопечных Ронена Гинзбурга три победы и четыре поражения.