«Эпицентр-Подоляны» обыграли «Прометей» и стали единоличным лидером Суперлиги
Еврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Рейер Венеция». Видео трансляция
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14 декабря 16:05
Фото: Прометей
Сегодня, 14 декабря, «Прометей» в рамках Еврокубка встретится «Клужем», а «Ховентуд» сразится с «Рейер Венецией».
В предыдущей игре украинский клуб уступил «Буру» в овертайме 92:85.
После семи игр «Прометей» занимает седьмое место. У подопечных Ронена Гинзбурга три победы и четыре поражения.
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