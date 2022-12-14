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Еврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Рейер Венеция». Видео трансляция

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Телепрограмма XSPORT Баскетбол Еврокубки
14 декабря 16:05
Еврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Рейер Венеция». Видео трансляция
Фото: Прометей

Сегодня, 14 декабря, «Прометей» в рамках Еврокубка встретится «Клужем», а «Ховентуд» сразится с «Рейер Венецией». 

В предыдущей игре украинский клуб уступил «Буру» в овертайме 92:85. 

После семи игр «Прометей» занимает седьмое место. У подопечных Ронена Гинзбурга три победы и четыре поражения.


Денис Седашов
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