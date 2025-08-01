Олег Гончар

Комиссионер НБА Адам Сильвер 30 июля в Париже встретился с руководителями Реала (Мадрид) для обсуждения создания новой европейской баскетбольной лиги, сообщает The Athletic.

Вместе с заместителем Марком Татумом и директором НБА по Европе и Ближнему Востоку Джорджем Айвазоглу, Сильвер провел переговоры о привлечении Реала к проекту NBA Europe.

Клуб, чей бюджет в 2024/25 составляет 45 млн долларов, является привлекательным партнером благодаря 11 титулам Евролиги и финансовой поддержке футбольного Реала.

Лицензия Реала в Евролиге заканчивается в 2026 году, и его переход может побудить другие клубы, такие как Барселона, АСВЕЛ и Фенербахче, присоединиться к НБА.

Сильвер также встретился с Катарским инвестиционным управлением (QIA), владельцем ПСЖ, для создания новой баскетбольной команды в Париже, которая будет конкурировать с БК Париж.

Переговоры с Альбой (Берлин) и турецким Галатасараем уже состоялись, а в Лондоне Сильвер обсудил проект с премьер-министром Киром Стармером и финансовыми группами CVC, RedBird и KKR.

Планируется лига с 16 командами, включая 12 постоянных и 4 квалификационных слота.

Рейтинг силы команд НБА.