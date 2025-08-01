Оклахома — лидер, Юта — последняя: ESPN обновил рейтинг силы команд НБА
Команды украинцев Шульги и Михайлюка во второй половине таблицы
22 минуты назад
ESPN опубликовал рейтинг силы команд НБА на сезон 2025/26 после драфта и трансферов.
Лидером стал действующий чемпион Оклахома-Сити Тандер, а Бостон Максима Шульги и Юта Святослава Михайлюка оказались далеко друг от друга в рейтинге.
Звездные Лейкерс с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом заняли лишь 10-е место.
Бостон 23-летнего Шульги находится на 17-м месте из-за травм Тейтума и неудач в прошлом плей-офф. Максим будет в основном играть за их фарм-клуб.
Юта Михайлюка в настоящее время занимает 30 место.
Рейтинг силы команд НБА по версии ESPN:
- Оклахома-Сити Тандер
- Хьюстон Рокетс
- Денвер Наггетс
- Кливленд Кавальерс
- Нью-Йорк Никс
- Миннесота Тимбервулвз
- Лос-Анджелес Клипперс
- Орландо Мэджик
- Голден Стэйт Уорриорз
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Детройт Пистонс
- Атланта Хокс
- Даллас Маверикс
- Милуоки Бакс
- Мемфис Гриззлис
- Сан-Антонио Сперс
- Бостон Селтикс
- Филадельфия Сиксерс
- Майами Хит
- Индиана Пэйсерс
- Портленд Трэйл Блэйзерс
- Сакраменто Кингз
- Чикаго Буллз
- Торонто Рэпторс
- Финикс Санз
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Шарлотт Хорнетс
- Бруклин Нетс
- Вашингтон Уизардс
- Юта Джаз