Олег Гончар

ESPN опубликовал рейтинг силы команд НБА на сезон 2025/26 после драфта и трансферов.

Лидером стал действующий чемпион Оклахома-Сити Тандер, а Бостон Максима Шульги и Юта Святослава Михайлюка оказались далеко друг от друга в рейтинге.

Звездные Лейкерс с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом заняли лишь 10-е место.

Бостон 23-летнего Шульги находится на 17-м месте из-за травм Тейтума и неудач в прошлом плей-офф. Максим будет в основном играть за их фарм-клуб.

Юта Михайлюка в настоящее время занимает 30 место.

Рейтинг силы команд НБА по версии ESPN: