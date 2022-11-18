Главный тренер «Будивельника» рассказал, когда Близнюк вернется на площадку

Фото: БК Будівельник

Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов рассказал пресс-службе клуба, когда ожидается возвращение на площадку Богдана Близнюка:



Конечно, нам тяжело без Богдана, но за остальных ребят я рад. Удалось дать поиграть украинской пятерке почти четверть. Да, с ошибками, но они должны в этой лиге получать игровую практику. Поэтому всех похвалил. Положительные эмоции в преддверии матча с «Калевом» нам очень нужны, продолжаем серьезно работать.