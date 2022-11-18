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Главный тренер «Будивельника» рассказал, когда Близнюк вернется на площадку

Ожидается, что форвард сыграет с «Калевом»
Баскетбол Еврокубки
18 ноября 18:07
Главный тренер «Будивельника» рассказал, когда Близнюк вернется на площадку
Фото: БК Будівельник

Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов рассказал пресс-службе клуба, когда ожидается возвращение на площадку Богдана Близнюка:

Он две с лишним недели занимался по индивидуальной программе, лечил свою спину. У него действительно серьезная травма спины. Что касается того, что его сегодня не было, то причина другая. Он последние пять дней работал в общей группе, отработал полцикла. Он был готов ехать, но, к сожалению, у нас проблемы с документами, именно по Богдану. С остальными решили, а по Близнецу еще остались. Я надеюсь, что к следующей игре все будет нормально.

Конечно, нам тяжело без Богдана, но за остальных ребят я рад. Удалось дать поиграть украинской пятерке почти четверть. Да, с ошибками, но они должны в этой лиге получать игровую практику. Поэтому всех похвалил. Положительные эмоции в преддверии матча с «Калевом» нам очень нужны, продолжаем серьезно работать.

Напомним, что в следующем матче киевляне сыграют с «Калевом» в Кубке Европы FIBA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Богдан Близнюк Будивельник

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