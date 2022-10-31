Карри не уберег «Голден Стэйт» от поражения «Финиксу», «Новый Орлеан» обыграл «Даллас»
«Голден Стэйт» в 7 матчах сезона пропустили 854 очка – худший показатель в истории
Защита клуба только на 21-м месте
Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», проиграв «Детройту» (114:128), вошел в историю лиги.
По информации ESPN, «Уорриорз» пропустили за семь первых матчей в начале сезоне 854 очка, что является худшим показателем для чемпионской команды в истории НБА.
На текущий момент калифорнийцы занимают 21-е место в рейтинге защит НБА.
В четырех из семи последних игр «Голден Стэйт» позволяли соперникам набирать минимум 125 очков. Ранее подобное случалось в сезоне 1962/1963.
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