«Голден Стэйт» в 7 матчах сезона пропустили 854 очка – худший показатель в истории

Защита клуба только на 21-м месте

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт», проиграв «Детройту» (114:128), вошел в историю лиги.



По информации ESPN, «Уорриорз» пропустили за семь первых матчей в начале сезоне 854 очка, что является худшим показателем для чемпионской команды в истории НБА.

На текущий момент калифорнийцы занимают 21-е место в рейтинге защит НБА.

В четырех из семи последних игр «Голден Стэйт» позволяли соперникам набирать минимум 125 очков. Ранее подобное случалось в сезоне 1962/1963.