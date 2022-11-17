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Карри в 11-й раз за карьеру набрал более 50 очков

Звездный игрок также в 6-й раз набрал ровно полсотни баллов после того как ему исполнилось 30 лет
Баскетбол НБА
17 ноября 10:19
Карри в 11-й раз за карьеру набрал более 50 очков
Стефен Карри

В матче регулярного чемпионата НБА против «Финикса» звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 50 очков, сообщает ESPN,

Карри в проигранном выездном матче отыграл 36 минут, за которые реализовал 17 из 28 бросков из игры (7 из 11 из-за дуги) и 9 из 9 с линии. В его активе 9 подборов и 6 передач.

Карри после своего 30 летия в шестой раз в карьере набирал ровно 50 очков. По этому показателю ветеранов он сравнился с Майклом Джорданом и уступает лишь Уилту Чемберлену – 7.

Также Карри в 11-й раз в карьере набрал 50+ очков в одном матче.


Карен Агабекян
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Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз

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