«Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы
«Казалось, что играем в комнате для курения». В «Будивельнике» рассказали о специфичности матчей Балканской лиги
Плеханов заявил, что команда уже приспособилась к новым реалиям
Фото: Будівельник
Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов в интервью пресс-службе команды рассказал о сложностях, с которыми столкнулись киевляне в Балканской лиге:
После «Пежи» здесь дыма почти не было. Там казалось, что мы играем в курительной комнате. Специфическая страна, специфические залы, здесь жрут все и всюду. Да, нам немного необычно, и мы первый выезд – были не готовы. Сейчас считаю, что все более-менее. Опять же, главное было не «курение», а не дать зал погнать команду соперника.
Напомним, что «Будивельник» одержал первую победу в Балканской лиге.
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