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Леброн Джеймс вошел в топ-6 за всю историю НБА по количеству ассистов

Лидер «Лейкерс» продолжает устанавливать новые рекорды
Баскетбол НБА
11:22
Леброн Джеймс вошел в топ-6 за всю историю НБА по количеству ассистов
Леброн Джеймс / Фото - Twitter
Главная звезда и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 6-ю позицию в истории НБА по результативным передачам за карьеру.

В матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Джеймс оформил 11 ассистов. Он довел общий показатель до отметки 10144 и обошел другую легенду легенду «Лейкерс» Меджика Джонсона (10141).

Отметим, у Джеймса на это ушло больше поединков. 37-летний Леброн отыграл 1 381 матч в НБА, в активе Меджика 906 игр.

Лидер НБА по передачам Джон Стоктон, у него 15 806. На втором месте главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд (12091), топ-3 замыкает лидер «Финикса» Крис Пол (11071).

Накануне Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45000 очков за карьеру.
Владимир Кириченко
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Теги

Леброн Джеймс Мэджик Джонсон Лос-Анджелес Лейкерс

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