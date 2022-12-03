Джеймс обогнал Абдул-Джаббара и стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45 000 очков за карьеру
Леброн Джеймс вошел в топ-6 за всю историю НБА по количеству ассистов
Лидер «Лейкерс» продолжает устанавливать новые рекорды
Леброн Джеймс / Фото - TwitterГлавная звезда и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 6-ю позицию в истории НБА по результативным передачам за карьеру.
В матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Джеймс оформил 11 ассистов. Он довел общий показатель до отметки 10144 и обошел другую легенду легенду «Лейкерс» Меджика Джонсона (10141).
Отметим, у Джеймса на это ушло больше поединков. 37-летний Леброн отыграл 1 381 матч в НБА, в активе Меджика 906 игр.
Лидер НБА по передачам Джон Стоктон, у него 15 806. На втором месте главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд (12091), топ-3 замыкает лидер «Финикса» Крис Пол (11071).
Накануне Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45000 очков за карьеру.
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