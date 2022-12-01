49 очков Тейтума привели «Бостон» к победе над «Майами», Лень помог «Сакраменто» выиграть у «Индианы»
Лень сыграл шестой матч за «Сакраменто» в сезоне и помог команде разобраться с «Индианой»
Центровой сборной Украины набрал 4 очка и совершил 5 подборов
01 декабря 11:06
Алексей Лень / Фото - kingsherald.comЦентровой сборной Украины Алексей Лень появился на площадке в матче минувшего игрового дня НБА между «Сакраменто» и «Индианой».
Лень отыграл в концовке поединка почти 5 минут, за которые успел отличиться 4 очками (2/3 двухочковых), собрать 5 подборов и отдать 1 передачу.
Напомним, что «Сакраменто» выиграл со счетом 137:114, закрепившись в зоне плей-офф.
Отметим, что это шестой матч для Леня в текущем сезоне НБА. В среднем он играет 3,3 минуты, за которые набирает 1,5 очка и делает 1,3 подбора.
Результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
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