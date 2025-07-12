Олег Гончар

Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал реальным кандидатом на возвращение в Барселону после завершения контракта с Ховентутом, где он выступал в сезоне 2024/25, сообщает Sport.es.

33-летний игрок, который уже защищал цвета каталонского клуба с 2018 по 2021 год, рассматривается как усиление для позиции пятого номера после ухода сенегальца Юссуфы Фалла, который не оправдал ожиданий.

Барселона ищет надежного центрового для ротации с Вилли Эрнангомесом и Яном Веселы, чья форма вызывает сомнения из-за травм.

Пустовой известен своей защитной игрой и он в прошлом сезоне за Ховентут набирал 9,5 очка и 3,4 подбора за 18 минут за игру.

Пустовой стал приоритетной целью для Барселоны потому, что он является дешевой опцией на проблемные позиции.

Ранее Пустовой выступал за Обаройро, Гран Канарию и Мурсию.