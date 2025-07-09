Определен расширенный состав сборной Украины на матчи предквалификации чемпионата мира
Подготовка к соревнованиям начнется 14 июля
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определился с расширенным составом в рамках подготовки к предквалификации чемпионата мира-2027. Отметим, что подготовка к соревнованиям начнется 14 июля.
Защитники
Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Илья Тиртышник, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Михаил Бублик
Форварды
Богдан Близнюк, Владимир Конеев, Иван Ткаченко, Артем Ковалёв, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владислав Семерич
Центровые
Максим Кличко, Даниил Сипало, Ростислав Новицкий, Вячеслав Кравцов, Артём Пустовой, Алексей Лень
Напомним, что в августе «сине-жёлтые» сыграют с национальными командами Швейцарии и Словакии.