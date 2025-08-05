Олег Гончар

Капитан баскетбольного клуба Старый Луцк Александр Прозапас присоединился к Силам обороны Украины и сейчас проходит военную подготовку, сообщил официальный Telegram-канал клуба.

25-летний защитник остается частью команды и по возможности будет принимать участие в её деятельности. В сезоне 2024/25 Прозапас сыграл 30 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 8,9 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за игру. Он был ключевым игроком команды в прошлом сезоне.

Клуб выразил поддержку своему капитану:

«Спасибо, друг, за классные выступления на протяжении лет, эмоции и победы, которые мы пережили и добились вместе. Уверены, ещё не раз увидим твои фирменные «трёшки» в корзинах наших соперников. А сейчас желаем тебе всего наилучшего!».

Напомним, сборная Украины по баскетболу потеряла Пустового и Новицкого перед преквалификацией ЧМ-2027.