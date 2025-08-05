Олег Гончар

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) объявила, что центровые Артем Пустовой и Ростислав Новицкий не сыграют за национальную команду в предквалификационном турнире к чемпионату мира-2027, который стартует 6 августа.

Пустовой пропустит матчи по семейным обстоятельствам. 21-летний Новицкий, который из-за проблем с документами не может покинуть США.

Также сборной не помогут Дмитрий Скапенцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень, которые проигнорировали вызовы в национальную команду.

Из-за травмы не сыграет защитник Виталий Зотов.

Украина откроет турнир 6 августа игрой со Швейцарией в Фрибуре, а против Словакии в Братиславе, 8 августа. Победитель группы выйдет во второй раунд предквалификации.