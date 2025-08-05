Олег Гончар

Защитник «Юты Джаз» и сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк рассказал, почему не сможет помочь национальной команде в ближайших матчах преквалификации к чемпионату мира-2027. Слова баскетболиста привел паблик Base of Ukrainian Sports.

«На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы мне этого ни хотелось. Поэтому в этих играх не могу помогать команде» Святослав Михайлюк

Украинский защитник, который в сезоне 2024/25 провел за «Юту» 41 матч, пропустит стартовые поединки преквалификации ЧМ-2027, где Украина будет соревноваться против Словакии (6 августа) и Швейцарии (8 августа).

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