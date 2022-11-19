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Михайлюк сыграл в матче против чемпиона НБА «Голден Стэйт»

Украинский защитник результативными действиями не отметился
Баскетбол НБА
10:10
Михайлюк сыграл в матче против чемпиона НБА «Голден Стэйт»

Украинский защитник «Нью-Йорка» Святослав Михайлюк сыграл свой четвертый матч в текущем сезоне НБА.

25-летний игрок появился на площадке в матче против действующего чемпиона «Голден Стэйт» (101:111). За 2 минуты и 7 секунд украинец не отметился результативными действиями.

Предыдущий раз Михайлюк появлялся на площадке 10 ноября. Тогда защитник набрал 6 баллов.

Сергей Остапенко
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Святослав Михайлюк

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