Михайлюк сыграл в матче против чемпиона НБА «Голден Стэйт»

Украинский защитник результативными действиями не отметился

Украинский защитник «Нью-Йорка» Святослав Михайлюк сыграл свой четвертый матч в текущем сезоне НБА.

25-летний игрок появился на площадке в матче против действующего чемпиона «Голден Стэйт» (101:111). За 2 минуты и 7 секунд украинец не отметился результативными действиями.

Предыдущий раз Михайлюк появлялся на площадке 10 ноября. Тогда защитник набрал 6 баллов.