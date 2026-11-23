Владимир Кириченко

В ночь на 23 ноября Юта уступила Далласу (114:116) в матче регулярного сезона НБА.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Джаз украинец Святослав Михайлюк, который набрал 39 очков (12/23 с игры, 10/15 трехочковые, 5/5 штрафные), сделал 5 подборов и отдал 3 передачи за 32 минуты на площадке.

Для 29-летнего баскетболиста это новый личный рекорд результативности в НБА. Предыдущий составлял 28 очков против Детройта (103:114) в ноябре 2025-го.

Кроме того, Святослав установил рекорд среди всех украинских игроков в истории лиги.

Ранее лучший результат принадлежал бывшему игроку Атланты Алексею Леню, который набрал 33 очка в матче против Милуоки (107:115) в апреле 2019-го.

Также Святослав реализовал 10 трехочковых – это второй лучший показатель за один матч в истории Юты. На первом месте Боян Богданович, который в 2022 году попал 11 дальних бросков против Оклахомы.

Накануне провел результативный матч против Финикса.