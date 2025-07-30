Олег Гончар

Instagram-модель Caribeancurlss обвинила центрового Лос-Анджелес Лейкерс Деандре Эйтона в том, что его охрана оставила ее в изолированном месте на островах Теркс и Кайкос после того, как она отказалась от интимной близости.

«Охрана Эйтона оставила меня посреди Теркс и Кайкос, потому что я не захотела заниматься с ним сексом».

Позднее она уточнила, что Эйтон лично не причастен к инциденту, а проблема была с его местным водителем и охраной, который сделал нежелательные домогательства и оставил ее на дороге, когда она отказала.

Модель подчеркнула, что прилетела на острова самостоятельно, а не по приглашению Эйтона, и была на вечеринке, где он также присутствовал.

27-летний Эйтон, первый номер драфта НБА 2018 года, присоединился к Лейкерс в июле 2025 года, подписав двухлетний контракт на $16,6 млн после выкупа контракта с Портленд Трейл Блейзерс.

В сезоне 2024/25 за Портленд он сыграл 40 матчей, набирая в среднем 14,4 очка, 10,2 подбора и 1,6 передачи за 30,2 минуты.

Эйтон и Лейкерс пока не комментировали ситуацию.

Напомним, лидер Лейкерс Лука Дончич избавился от лишнего веса.