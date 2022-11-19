«Прометей» одержал восьмую победу в Латвийско-Эстонской лиге
Новичок «Прометея»: «Это всегда классно выиграть дебютный матч в новой команде»
Джеймс Дикки остался доволен своей игрой
Джеймс Дикки / Фото: пресс-служба «Прометея»Новичок «Прометея» Джеймс Дикки поделился эмоциями от своего дебюта, а также от матча в Латвийско-Эстонской лиге против «Таллин Калев/Аудентес». Слова приводит пресс-служба команды.
— Джеймс, это твоя первая игра за «Прометей» и в первом же матче у тебя есть дабл-дабл. Поздравляю тебя с хорошей игрой. Какие у тебя впечатления?
— Мы одержали победу. Это самое важное. Однако играли мы не очень хорошо. Мы увидели много вещей, над которыми мы должны работать.
Это всегда классно выиграть первый матч в новой команде. Это всегда ошеломительно одержать первую победу в дебютной игре. Но у нас много работы впереди.
— Ты доволен своей собственной игрой?
— Я не буду слишком строго себя оценивать. Ты знаешь, новая команда, новая ситуация, я должен был изучить много новых комбинаций. Я пытался играть самоотверженно. Я рад, что играл именно так.
— У тебя уже есть взаимопонимание с партнерами по команде?
— Да, конечно. Мне просто нужно еще немного больше времени сыграться с ребятами, найти, создать, построить с ними «химию» и все будет хорошо.
Ранее мы сообщали, что «Прометей» добыл очередную победу.
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