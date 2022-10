Михайлюк помог «Нью-Йорк Никс» выиграть второй матч подряд

Фото: NBAE

«Нью-Йорк Никс» обыграли «Индиану Пэйсерс» в предсезонном матче НБА 131:114.



Святослав Михайлюк провел на площадке 7 минут, за которые заработал 8 очков. Накануне игры прессслужба команды сообщала, что выступление украинца под вопросом из-за проблем с поясницей.

Injury updates for tomorrow's game.



Out:

Quentin Grimes (sore left foot)

DaQuan Jeffries (concussion protocol)



Questionable:

Svi Mykhailiuk (sore lower back)

Cam Reddish (sprained left ankle)

Jericho Sims (sore right groin) pic.twitter.com/EUH8aI6wGI