Олег Гончар

Главный тренер Вирджинии Рэмс Райан Одом высоко оценил перспективы украинского баскетболиста Максима Шульги, который подписал двусторонний контракт с Бостон Селтикс, передает портал forbes.com.

«Меня поражает его стойкость. Многие молодые игроки сдаются, когда не получают желаемых минут. Макс этого не делал — он понимал, что его время придет. Он инвестировал в себя и команду, используя любую роль по максимуму». Райан Одом

Тренер подчеркнул, что Шульга трансформировал своё тело и игру в межсезонье, работая над физической формой, передачами, бросками и защитой. Особенно важным стал опыт в сборной Украины, что помогло ему выйти на новый уровень и стать ключевым игроком Вирджинии Рэмс в сезоне NCAA 2024/25, который завершился выходом в Мартовское безумие.

Одом считает защиту Шульги недооцененной сильной стороной.

«Его физическая сила, скорость и понимание игры делают его эффективным в защите и быстром отрыве». В «Селтикс» Максиму придется доказать, что он элитный снайпер, способный реализовывать открытые броски, которые будут создавать звездные партнеры, такие как Джейсон Татум и Джейлен Браун. «Он должен защищаться как безумный, переключаться на разных позициях и использовать свои размеры. Макс — идеальный командный игрок, который понимает ценность роли в составе чемпионов». Райан Одом

Шульга, который в NCAA набирал в среднем 14.2 очка, 4.1 передачи и 5.3 подбора за игру, имеет шанс закрепиться в «Селтикс» благодаря трудолюбию и умению адаптироваться. Одом верит, что под руководством тренера Джо Маззуллы и рядом с ветеранами, такими как Аль Хорфорд, Максим сможет реализовать свой потенциал в НБА, став частью легендарной франшизы.

Напомним, Шульга не поможет сборной Украины в пре-квалификации к чемпионату мира-2027.