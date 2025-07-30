Олег Гончар

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич в комментарии BasketNews выразил восхищение лидером команды Леброном Джеймсом, похвалив его профессионализм и подход к игре.

«Он принял меня с открытыми объятиями, и быть его товарищем по команде — просто невероятно» Лука Дончич

Что касается своей физической формы, Дончич признался, что придерживался строгой диеты, которая включала безглютеновое питание, низкое содержание сахара и 250 г белка ежедневно, в частности курицу, рис, овощи и протеиновые коктейли на миндальном молоке.

Лука также практиковал интервальное голодание, избегая пищи с 20:30 до полудня, и проводил две 90-минутные тренировки в день в Хорватии, что помогло ему сбросить вес и улучшить форму.

26-летний словенец после перехода из Даллас Маверикс в Лейкерс в феврале 2025 года сыграл 28 матчей регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 28,2 очка, 8,2 подбора и 7,7 передачи. В плей-офф он провел 5 игр, демонстрируя 30,2 очка, 7,0 подборов и 5,8 передачи за матч.

Напомним, ранее Дончич сообщил, что избавился от лишнего веса.

Ранее стало известно, когда Дончич подпишет четырехлетний контракт с Лейкерс.