Олег Шумейко

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью ФБУ высказался об участии игроков из НБА в матчах «сине-желтых» в преквалификации чемпионата мира-2027:

Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезда Дмитрия Скапинцева. Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба. Айнарс Багатскис

Напомним, что в августе «сине-желтые» сыграют с национальными командами Швейцарии и Словакии.