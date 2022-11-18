Плеханов высказался по поводу дебютной победы «Будивельника» в Балканской лиге

Фото: FIBA

Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов высказался по поводу первой победы команды в Балканской лиге:



Я рад, что мы этому шумному залу не дали сегодня разойтись, как это было в прошлом матче. Говорил ребятам, что эта Балканская лига не из простых, особенно игры на выезде.