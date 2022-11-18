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Плеханов высказался по поводу дебютной победы «Будивельника» в Балканской лиге

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Баскетбол В Европе
18 ноября 10:44
Плеханов высказался по поводу дебютной победы «Будивельника» в Балканской лиге
Фото: FIBA

Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов высказался по поводу первой победы команды в Балканской лиге:

Отдельные моменты мы уже играли неплохо в защите, потому что игра в Косово нам очень тяжело далась и переживание после нее. Когда мы решили забрасывать шапками и просто без настройки поиграть. В этой лиге есть игроки, игравшие в украинской Суперлиге. В данном случае здесь и Граф, и Фицпатрик, и Никсон. Мы их знали, к ним готовились, и я рад, что сегодня мы играли агрессивно в защите. В некоторых моментах это даже неплохо смотрелось.

Я рад, что мы этому шумному залу не дали сегодня разойтись, как это было в прошлом матче. Говорил ребятам, что эта Балканская лига не из простых, особенно игры на выезде.

Напомним, что ранее киевляне проиграли «Пежи».

Источник: Будівельник Олег Шумейко-младший
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