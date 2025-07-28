Олег Гончар

Портленд Трейл Блейзерс оценили более чем в 4 миллиарда долларов в процессе продажи, сообщил инсайдер НБА Билл Симмонс в своем подкасте.

Симмонс заявил, что слышал о заинтересованном покупателе и что сумма может превысить четыре миллиарда, хотя консенсус указывает на диапазон 3,5–4 миллиарда из-за ограниченного количества доступных команд.

После смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена в 2018 году франшизу контролирует его трастовый фонд под руководством сестры Джоди Аллен. Процесс продажи, который ведут Allen & Co и юридическая фирма Hogan Lovells, начался официально в мае 2025 года и может продолжаться до сезона 2025/2026.

По завещанию Аллена, все доходы от продажи направят на благотворительность.

Отметим, что в 2022 году Финикс Санз продали за 4 млрд, а Бостон Селтикс в 2025 году — за 6,1 млрд.

Лос Анджелес Лейкерс ранее продали за 10 млрд долларов.