Олег Гончар

Польский баскетбольный клуб Шлёнск из Вроцлава, который в июне 2025 года возглавил латвийский тренер Айнарс Багатскис, стал главным фаворитом в борьбе за подписание украинского защитника Иссуфа Санона. Об этом сообщает портал super-basket.pl.

Слухи о возможном переходе 26-летнего игрока начали циркулировать после назначения Багатскиса. В настоящее время переговоры вышли на финальную стадию, и подписание контракта ожидается в ближайшее время.

Санон, воспитанник Днепра, имеет богатый опыт выступлений в разных лигах. Он дебютировал в Суперлиге Украины в 2016 году, после чего играл за словенскую Олимпию, литовский Шяуляй, украинский Прометей и ВЭФ Ригу в Латвийско-Эстонской лиге.

Напомним, ранее Артем Пустовой подписал контракт с командой из Андорры.