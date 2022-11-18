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Сборная Испании обошла США в рейтинге FIBA
Американцы впервые в истории стали вторыми
18 ноября 17:49
Фото: usab.comFIBA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором сборная Испании обошла США и заняла первое место.
Американцы впервые уступили лидирующую позицию с момента создания рейтинга.
Украина осталась на 28 месте.
Рейтинг FIBA
18 ноября 2022 года
1. Испания – 758,6 очка
2. США – 757,5
3. Австралия – 740,3
4. Аргентина – 734,3
5. Франция – 715
6. Сербия – 710,9
7. Словения – 704,3
8. Литва – 669,5
9. Греция – 665,9
10. Италия – 646,6
...
28. Украина – 406,7
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