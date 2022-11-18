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Сборная Испании обошла США в рейтинге FIBA

Американцы впервые в истории стали вторыми
Баскетбол
18 ноября 17:49
Сборная Испании обошла США в рейтинге FIBA
Фото: usab.com
FIBA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором сборная Испании обошла США и заняла первое место.

Американцы впервые уступили лидирующую позицию с момента создания рейтинга.

Украина осталась на 28 месте.

Рейтинг FIBA

18 ноября 2022 года

1. Испания – 758,6 очка

2. США – 757,5

3. Австралия – 740,3

4. Аргентина – 734,3

5. Франция – 715

6. Сербия – 710,9

7. Словения – 704,3

8. Литва – 669,5

9. Греция – 665,9

10. Италия – 646,6

...

28. Украина – 406,7

За прямой трансляцией матча «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей» следите на телеканале XSPORT. Начало в 18:55.
Денис Седашов
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Теги

Сборная США (баскетбол) сборная Испании (баскетбол)

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