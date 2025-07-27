Олег Гончар

Украинский центровой Игорь Сергеев подписал годичный контракт с эстонским клубом Пярну, сообщили в ФБУ.

23-летний баскетболист ростом 210 см продолжит карьеру в Латвийско-эстонской лиге и Кубке Европы FIBA.

Прошлый сезон Сергеев провел в Кейла Кулбет, сыграв 18 игр со средней статистикой 11.7 очка, 7.1 подбора и 1.1 передачи. Из-за травм он не смог раскрыть полный потенциал. Пярну, занявший 11-е место в лиге и вылетевший в четвертьфинале чемпионата Эстонии, стартует в Кубке Европы FIBA против чешского Брно.

«Работа с тренером и Кубок Европы — большой вызов. Хочу прогрессировать с каждой игрой и бороться за самые высокие места». Игорь Сергеев

Ранее он выступал за молодежные сборные Украины по баскетболу 3х3 и национальную команду 5х5.

Напомним, ранее Артем Пустовой подписал контракт с командой из Андорры.