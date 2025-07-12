Олег Гончар

Украинский баскетболист Максим Шульга, выбранный Бостон Селтикс под 57-м номером на драфте НБА-2025, дебютировал в Летней лиге с победы над Мемфис Гриззлис со счётом 92:78.

21-летний защитник вышел в стартовой пятёрке, провёл на площадке 21 минуту 34 секунды, набрал 5 очков (2/4 двоочковых, 0/2 трёхочковых, 1/2 штрафных), собрал 3 подбора, отдал 3 передачи, сделал 2 перехвата и 1 блок-шот, получив 3 фола. Его показатель эффективности составил -2.

Лидерами Селтикс на площадке стали Джордан Волш с 17 очками и Чарльз Бесси, который оформил дабл-дабл с 14 очками и 11 подборами. Оба игрока, в отличие от Шульги, имеют опыт выступлений в НБА.

Следующий матч в Летней лиге Бостон сыграет 13 июля против Нью-Йорк Никс.

Напомним, ранее Шульга попал в расширенный состав сборной Украины.