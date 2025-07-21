Шульга сыграл против Атланты в Летней лиге НБА
Украинец провел 15 минут на паркете
около 1 часа назад
Украинский баскетболист Максим Шульга принял участие в матче Летней лиги НБА за Бостон Селтикс против Атланты Хоукс.
Шульга провел на площадке 15 минут, набрал 3 очка, сделал 1 подбор и отдал 2 результативные передачи. Бостон одержал уверенную победу со счетом 101:80.
Шульга был выбран Бостон Селтикс под 57-м номером на драфте НБА-2025 после обмена с Орландо Мэджик. Этот выбор стал первым за последние семь лет, когда украинский баскетболист попал на драфт НБА. Последним был Святослав Михайлюк в 2018 году.
Напомним, ранее Шульга помог Бостону обыграть Лейкерс.