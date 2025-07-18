Олег Шумейко

Украинцы продолжают матчи в Летней лиге НБА. Максим Шульга с Бостоном обыграл Лейкерс (87:78).

Украинский разыгрывающий провел на площадке 22 минуты 34 секунды – за отведенное время защитник набрал 4 очка, 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при двух потерях и четырех фолах.

Дмитрий Скапинцев с Портлендом обыграл Хьюстон (102:83). Центровой получил 13 минут 25 секунд игрового времени. Бигмен заработал 5 очков, сделал 4 подбора при двух фолах.

Напоминаем, что Дэмиан Лиллард возвращается в Портленд.