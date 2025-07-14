Шульга во второй раз сыграл за Бостон в Летней лиге НБА
Украинец снова вышел в старте и записал в актив семь очков
27 минут назад
В Лас-Вегасе Бостон Селтикс в матче Летней лиги НБА одержали победу над Нью-Йорк Никс со счетом 94:81.
Украинский разыгрывающий Максим Шульга, выбранный Селтикс под 57-м номером на драфте-2025, вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 22 минуты. За это время 21-летний украинец набрал семь очков (2/5 двухочковые, 1/4 трехочковые, 0/1 штрафные), отдал 2 передачи, сделал 2 перехвата, допустил 1 потерю и 4 фола.
Вклад Шульги помог команде одолеть Никс со счетом 94:81.
Напомним, ранее тренер Мэтт Рейнольдс высоко оценил защитные и плеймейкерские качества Шульги.