Главный тренер Бостон Селтикс в Летней лиге НБА Мэтт Рейнольдс прокомментировал дебют украинского разыгрывающего Максима Шульги в матче против Мемфис Гриззлиз, где кельты победили со счетом 92:78. Слова тренера привел портал basket.com.ua.

21-летний Шульга, выбранный под 57-м номером драфта-2025, за 22 минуты набрал 5 очков, отдал 3 передачи, собрал 3 подбора, сделал 2 перехвата и 1 блок-шот.

Рейнольдс назвал Шульгу традиционным плеймейкером с хорошим контролем игры, которому он очень доверяет.

«Работаю с ним всего неделю, поэтому не могу сказать о каком-то глобальном прогрессе по сравнению с тем, что наблюдал со стороны.

Я раньше говорил, что Шульга качественно умеет делать всё на паркете. Очень солидный игрок. Тренер понимает, чего от него ждать. Он ещё будет прогрессировать в течение этой Летней лиги и следующего сезона в целом. Мы видели его защитную эффективность в университете Вирджинии.

Я разговаривал с ним о некоторых оборонительных схемах этой команды в задней линии, прессинг и другое. У него есть склонность защищаться, что нас очень радует».