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Скончалась 37-летняя экс-баскетболистка женской НБА

С апреля этого года она работала тренером баскетбольной команды колледжа Вайли
Баскетбол НБА
08 октября 20:56
Скончалась 37-летняя экс-баскетболистка женской НБА
Тиффани Джексон / Фото - justwomenssports
Бывшая баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Тиффани Джексон скончалась в возрасте 37 лет.

Джексон боролась с раком молочной железы. Об этом сообщает insidethegames.biz.

В женской НБА Тиффани защищала цвета «Нью-Йорка», «Талса Шок» и «Спаркса».

В сентябре 2015 года у американки диагностировали рак груди третьей стадии. После лечения она продолжила карьеру в Израиле.

В 2017 году Тиффани вернулась в «Спаркс». Впоследствии она четыре года работала помощницей тренера в техасской баскетбольной программе, прежде чем в апреле 2022 года ее назначили главным тренером женской баскетбольной команды колледжа Вайли.

Накануне Святослав Михайлюк помог «Нью-Йорк Никс» обыграть «Индиану Пэйсерс» в предсезонном матче НБА (131:114).
Владимир Кириченко
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