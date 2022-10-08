Скончалась 37-летняя экс-баскетболистка женской НБА

С апреля этого года она работала тренером баскетбольной команды колледжа Вайли

Тиффани Джексон / Фото - justwomenssports

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«Нью-Йорк Никс» обыграть «Индиану Пэйсерс» в предсезонном матче НБА ( 131:114 ).

Бывшая баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA)скончалась в возрасте 37 лет.Джексон боролась с раком молочной железы. Об этом сообщаетВ женской НБА Тиффани защищала цвета «Нью-Йорка», «Талса Шок» и «Спаркса».В сентябре 2015 года у американки диагностировали рак груди третьей стадии. После лечения она продолжила карьеру в Израиле.В 2017 году Тиффани вернулась в «Спаркс». Впоследствии она четыре года работала помощницей тренера в техасской баскетбольной программе, прежде чем в апреле 2022 года ее назначили главным тренером женской баскетбольной команды колледжа Вайли.Накануне