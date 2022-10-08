Лень: «Для Михайлюка следующий год в НБА очень важен, если не самый важный»
Скончалась 37-летняя экс-баскетболистка женской НБА
С апреля этого года она работала тренером баскетбольной команды колледжа Вайли
Тиффани Джексон / Фото - justwomenssportsБывшая баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Тиффани Джексон скончалась в возрасте 37 лет.
Джексон боролась с раком молочной железы. Об этом сообщает insidethegames.biz.
В женской НБА Тиффани защищала цвета «Нью-Йорка», «Талса Шок» и «Спаркса».
В сентябре 2015 года у американки диагностировали рак груди третьей стадии. После лечения она продолжила карьеру в Израиле.
В 2017 году Тиффани вернулась в «Спаркс». Впоследствии она четыре года работала помощницей тренера в техасской баскетбольной программе, прежде чем в апреле 2022 года ее назначили главным тренером женской баскетбольной команды колледжа Вайли.
Накануне Святослав Михайлюк помог «Нью-Йорк Никс» обыграть «Индиану Пэйсерс» в предсезонном матче НБА (131:114).
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