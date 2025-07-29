Стало известно, когда Дончич подпишет четырехлетний контракт с Лейкерс
Словенец станет лицом франшизы на фоне возможного ухода Леброна Джеймса
около 11 часов назад
Лука Дончич
26-летний словенский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич планирует подписать четырехлетний контракт на 249 миллионов долларов после завершения рекламного тура США как амбассадор Jordan, сообщает Clutch Points.
Тур завершится 2 августа в Лос-Анджелесе, где Лука может встретиться с генеральным менеджером клуба Робом Пелинкой для согласования сделки.
Дончич перешел в Лейкерс 2 февраля 2025 года в обмене, когда Энтони Дэвис отправился в Даллас Маверикс. Новый контракт укрепит статус Луки как лидера команды и станет ключевым шагом для Лейкерс в новом сезоне на фоне возможного ухода Леброна Джеймса.
Напомним, Дончич летом избавился от лишнего веса.