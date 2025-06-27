Олег Шумейко

Разыгрывающий защитник Максим Шульга был выбран под 57-м пиком на драфте НБА-2025.

Права на украинца принадлежали Орландо Мэджик, но после обмена разыгрывающий окажется в самом титулованном клубе НБА Бостон Селтикс. Отметим, что Шульга может стать третьим украинцем в истории «кельтов».

Ранее за Селтикс выступали Виталий Потапенко и Святослав Михайлюк (стал чемпионом в сезоне-2023/24). Также в системе Бостона был Дмитрий Скапинцев, который играл за команду Мейн Селтикс в G-лиге.

Напомним, что Оклахома-Сити стала новым чемпионом НБА.