Украинец Шульга после драфта присоединился к самому титулованному клубу в истории НБА
Разыгрывающий станет третьим игроком из Украины в Бостон Селтикс
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Разыгрывающий защитник Максим Шульга был выбран под 57-м пиком на драфте НБА-2025.
Права на украинца принадлежали Орландо Мэджик, но после обмена разыгрывающий окажется в самом титулованном клубе НБА Бостон Селтикс. Отметим, что Шульга может стать третьим украинцем в истории «кельтов».
Ранее за Селтикс выступали Виталий Потапенко и Святослав Михайлюк (стал чемпионом в сезоне-2023/24). Также в системе Бостона был Дмитрий Скапинцев, который играл за команду Мейн Селтикс в G-лиге.
Напомним, что Оклахома-Сити стала новым чемпионом НБА.