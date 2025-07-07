Украинский бигмен сыграет в Летней лиге НБА
Скапинцев попал в заявку Портленда
около 2 часов назад
Фото: Рип-Сити Ремикс
Украинский центровой Дмитрий Скапинцев выступит в Летней лиге НБА.
Бигмен вошёл в заявку Портленда на соревнования. Отметим, что прошлый сезон Скапинцев провёл в фарм-клубе Трейл Блейзерс Рип-Сити Ремикс, который выступает в G-Лиге. За 26 матчей Дмитрий в среднем набирал 10.1 очков, 8.2 подборов, 2.9 передач и 1.8 блок-шоты за 27 минут на площадке.
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