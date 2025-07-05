Разыгрывающий защитник Максим Шульга высказался о присоединении к Бостону после драфта НБА. Слова новичка Селтикс приводит basket.com.ua:

Я могу сказать, что выбор на драфте и переход в Селтикс — сюрреалистическое ощущение. Что-то такое, к чему сложно подобрать слова. То, во что до конца не можешь поверить, но оно действительно происходит. Все выглядит несколько странно, но в целом ничего не изменилось. Ты просто просыпаешься на следующий день и понимаешь, что все как прежде. Хотя, конечно, нужно некоторое время для привыкания, потому что это на самом деле фантастический момент.

Я начал заниматься баскетболом, потому что мой отец был судьёй. Но это никак не изменило моего отношения к судьям, оно такое же, как и у других игроков. Уже встречался с центровым Селтикс Нимасом Кветой, с которым ранее играл за Юта Стейт. Он замечательный парень. Не верится, что мы снова одноклубники, но это прекрасно. Квета сказал мне, что сезон новичка будет сложным. Понадобится определённый переходный период. Постараюсь научиться как можно большему у игроков и тренерского штаба.

Бостон — одна из лучших франшиз НБА, клуб с большой историей. Это меня успокаивает. Моя работа — просто работать, делать всё возможное, играть старательно, и всё получится. Игроки из второго раунда драфта и незадрафтованные должны делать именно это. Вы видите видео с работой главного тренера Джо Маззуллы в интернете. Он очень прямолинейный. Называет вещи своими именами. Ничего не приукрашивает. Я с нетерпением жду начала работы с ним.