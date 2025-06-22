В НБА произошел громкий обмен Дюранта
Кевин присоединится к Хьюстону
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Финикс и Хьюстон провели громкий обмен, сообщает Шемс Чарания.
По информации источника, Санз отправят к Рокетс звездного легкого форварда и получат Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и 5 пиков второго раунда.
Отметим, что в сезоне-2024/25 Хьюстон со второго места в регулярном чемпионате пробился в плей-офф, где в первом раунде уступил Голден Стейт. Финикс пропустил постсезон после финиша в «регулярке» на 11 месте.
Напомним, что чемпион НБА определится в седьмом матче.