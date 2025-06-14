Олег Шумейко

Член тренерского штаба Монако Сергей Гладир рассказал прессслужбе Федерации баскетбола Украины о присоединении к сборной Украины в качестве ассистента Айнарса Багатскиса:

Первое предложение, конечно, было от Айнарса. После его назначения на должность главного тренера он мне позвонил и предложил стать ассистентом на окно в феврале. Но в клубе была такая ситуация, что главный тренер и ассистент должны были ехать в сборную Греции, а другой ассистент Манучар Маркоишвили – в сборную Грузии. Поэтому тогда я не смог покинуть команду, сказал, что не приеду, но если Айнарс будет заинтересован в моей кандидатуре и в дальнейшем, я с удовольствием присоединюсь. Но есть нюанс: я снова не смогу поехать в ноябре, ведь вы видели новости – в Евролиге теперь 20 команд. Думаю, что в следующем сезоне туры Евролиги совпадут с окнами сборных FIBA, поэтому я просто физически не смогу присоединиться к сборной во время окон в сезоне.

Какие ожидания от возвращения в сборную Украины – теперь в качестве тренера?

Я чувствую приятное волнение, рад, что Айнарс предложил мне эту работу. Я этого ждал, я хотел сделать этот важный шаг в тренерской карьере. Это очень интересный опыт, я знаю многих ребят, знаю тренера, мне хотелось бы сделать свой вклад, надеюсь, в успех сборной Украины и напрямую вложить свою часть в украинский баскетбол.

В каком формате удавалось следить за украинским баскетболом на протяжении последних лет?

За выступлениями наших ребят за границей следил, читая новости или следя за ними в соцсетях. Вот недавно смотрел матчи Санона, Сидорова и Боброва за рижский ВЭФ. Время от времени смотрел матчи нашей Суперлиги, хотелось понять, какой сейчас уровень чемпионата, какие игроки там выступают. Ну и конечно смотрел матчи национальной сборной и очень болел за нее, чтобы ребята попали на чемпионат Европы. Это было бы очень важно для нашего баскетбола сейчас, но жизнь продолжается, мы туда вернёмся.

У нас есть молодая кровь, молодые игроки, которые достойны того, чтобы играть на чемпионатах Европы. У нас есть игроки, которые, несмотря на войну в Украине, могут показывать, что они достойны выступать на этом уровне. Да, много баскетболистов уехало из страны, но из плюсов можно отметить, что они получают новый важный опыт, играя за границей. К сожалению, это случилось из-за тяжёлой ситуации у нас дома, но они продолжают учиться и становятся сильнее, что в будущем, надеюсь, пойдет только на пользу нашей сборной.

Насколько интересно будет поработать в сборной в качестве тренера с ребятами, с которыми раньше приходилось играть вместе?

Мне нет разницы, играл я с ними или нет – сейчас я тренер и должен показать, что я уже не партнер по команде. Отношения между игроками и тренером и игроками – это разные вещи. Я не волнуюсь, но очень жду этого момента, мне интересно поработать со сборной в этом формате.

Напомним, что матчи преквалификации ЧМ-2027 состоятся в августе 2025.

года.