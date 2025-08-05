Олег Гончар

НБА активно продвигает создание европейской баскетбольной лиги, требуя от команд франшизный взнос в размере от $500 млн до $1 млрд, сообщает Sports Business Джорнал.

Представители Евролиги выражают скептицизм по поводу суммы взноса, считая её слишком высокой для европейских клубов, чьи годовые доходы гораздо меньше, чем в США. Тем не менее, НБА обещает рост прибыли за счёт телевизионных прав, новых арен и коммерческого потенциала бренда. Адам Сильвер встречался в Лондоне с инвестиционными фондами CVC, RedBird, Bridgepoint, KKR и представителями турецкого "Галатасарая", чтобы привлечь капитал, в том числе от ближневосточных суверенных фондов.

Лига планирует создать 16 команд, из которых 12 будут постоянными, а четыре смогут квалифицироваться ежегодно. Потенциальные новые клубы могут появиться в Лондоне, Париже, Милане, Берлине и Манчестере, возможно, на базе футбольных гигантов, таких как "Манчестер Сити" или ПСЖ. Запуск лиги ожидается не ранее 2028 года.

Напомним, ранее глава НБА Адам Сильвер встретился с руководством мадридского Реала.