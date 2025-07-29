Олег Гончар

Латвийский форвард клуба Дубай Давис Бертанс отказался играть в матчах против российских команд ЦСКА и Зенит в Суперкубке ВТБ, который пройдет в Белграде с 20 по 22 сентября, сообщил jauns.lv.

В турнире также будет соревноваться Црвена Звезда.

Бертанс объяснил, что выразил свою позицию тренеру и генеральному менеджеру клуба Дубай, и они полностью поддержали его решение.

Латвиец заявил, что не будет играть против клубов из стран-агрессоров и не примет участия в турнире, организованном российским ВТБ, даже в матче против Црвены Звезды.

По его словам, тренер ранее не рассматривал ситуацию с такой перспективы, но команда уважает его выбор.

Эта позиция Бертанса отражает его принципиальный отказ от участия в соревнованиях с участием российских клубов на фоне войны в Украине.

В составе Дубая 32-летний латвиец готовится к дебютному сезону в Евролига, где клуб получил wildcard.

Напомним, ранее Лука Дончич заявил, что избавился от лишнего веса.