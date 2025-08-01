Олег Гончар

Американский защитник Си Джей Вильямсон объявил, что в сезоне 2025/2026 будет выступать за чемпиона Суперлиги БК Днипро, хотя клуб еще не подтвердил подписание.

25-летний баскетболист в прошлом сезоне играл за Ровно, где в 15 матчах набирал в среднем 18,5 очка, 6,6 подбора, 2,544 передачи и 2,1 перехвата (РЭ 21,9).

По итогам сезона 2024/25 Федерация баскетбола Украины признала Си Джея лучшим легионером Суперлиги.

Вильямсон станет первым иностранцем в Днепре с 2022 года, когда клуб из-за войны прекратил привлекать легионеров.

Днипро сыграет в квалификации Кубка Европы FIBA против румынской Короны Брашов 24 сентября и 1 октября.